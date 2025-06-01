وشدد الرئيس العراقي، خلال جولة مباحثات عقدها مع نظيره اللبناني في قصر بغداد، على موقف بلاده الثابت تجاه لبنان الذي يقوم على دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق مصلحة شعبه.

وأضاف أن "العراق وانطلاقا من مقررات قمة بغداد يبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء لدعم الشعب اللبناني وبما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال اللبنانيين بجميع مكوناتهم".

وأكد على متانة العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان، والحرص على تطويرها وتنميتها، وأهمية تعزيز التعاون والتبادل التجاري في مختلف المجالات.

بدوره، أعرب الرئيس عون عن شكره وامتنانه لمواقف العراق الداعمة للبنان في مختلف المجالات، ودوره في لم الشمل وبناء جسور التعاون بين دول المنطقة.

وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوطيد التعاون الثنائي وبما يخدم المصالح المشتركة.

وقال عون، إن الدولة اللبنانية انتهجت "سياسة واضحة تلتزم الإصلاح في مختلف المجالات، وتقوم على احترام سيادة لبنان واستقراره".

ووفق بيان للرئاسة العراقية، عقد الجانبان جولة من المباحثات الرسمية كُرست لاستعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة والتأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتخفيف حدة التوترات والركون إلى التهدئة والحوار البناء لتحقيق السلام والاستقرار إقليميا ودوليا، كما تم بحث الأوضاع في فلسطين وغزة.

وجدد الرئيسان دعمهما لوحدة سوريا واستقرارها والحفاظ على سيادتها وأمنها.