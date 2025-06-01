ويستهدف المؤتمر أصحاب القرار والعاملين والباحثين في مجالات الإصلاح والتأهيل النموذجي للنزلاء من مختلف دول العالم، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز السياسات الجنائية الحديثة بما يتماشى مع مبادئ العدالة الإنسانية ومتطلبات الأمن المجتمعي.

ويتضمن المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية التي تتناول تجارب العقوبات البديلة وآليات تطبيقها ودورها في إصلاح وتأهيل النزلاء، بالإضافة إلى تسليط الضوء على سبل دعم مفاهيم العدالة المجتمعية وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.