وذكر ويتكوف، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "تلقيتُ رد حماس على مقترح الولايات المتحدة. إنه (ردّ) غير مقبول بتاتا، ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا".

وأضاف: "على حماس قبول مقترح الإطار الذي طرحناه كأساس لمحادثات التقارب والتي يمكننا بدؤها فورا الأسبوع المقبل".

وتابع: "هذه هي الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار 60 يوما يعود بموجبه نصف الأسرى الأحياء ونصف الأموات، ويُمكننا من خلاله إجراء مفاوضات جوهرية في محادثات التقارب بحسن نية، سعيا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وكان مصدر في حماس قال إن ردّ الحركة على مقترح ويتكوف حول الهدنة في قطاع غزة كان "إيجابيا"، لكن "مع التأكيد على ضمان وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل".

وأوضح المصدر المطلع على سير المفاوضات لوكالة فرانس برس أن "حماس أبلغت الوسطاء بردها الرسمي مكتوبا، ويتضمّن ردّا إيجابيا على مقترح ويتكوف، ولكن مع التأكيد على ضمان وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى العشرة على ثلاث دفعات".

وكان موقع "وابنت" التابع لصحيفة "يديعوت آحرونوت" نقل ‏عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إنه "بعد دراسة رد حماس على مقترح المبعوث الأميركي تبين أن حماس أضافت شروطا عدة إلى المقترح الأصلي ومنها وقف إطلاق نار حتى مدة سبع سنوات وانسحاب كامل للجيش من المناطق التي احتلها منذ شهر مارس".

وأبرز المصدر: "هذا ليس ردا، هذا ‏إغلاق للباب في وجهنا".