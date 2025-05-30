وفي مؤتمر صحفي مشترك لترامب وإيلون ماسك، قال الرئيس الأميركي: "نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة، وسابغلكم اليوم أو غد".

وينتظر المسؤولون الأميركيون ردا رسميا من حماس بشأن ما قال مصدر إنه اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما.

وبشأن المحادثات النووية مع إيران، قال ترامب:"سيكون أمرا رائعا إذا توصلنا لاتفاق مع إيران من دون إسقاط قنابل(...) إيران تريد اتفاقا نوويا ونحن لا نريد أن نفرجها".

وأضاف "هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل غير البعيد".

واستضاف الرئيس الأميركي، يوم الجمعة، إيلون ماسك في المكتب البيضاوي مع انتهاء دوره في البيت الأبيض.

ولدى حديثه عن الملياردير الأميركي، قال ترامب إن ماسك ساعده في إعداد خطط الإصلاح الحكومي واتخاذ قرار فرض الرسوم الجمركية.

وأكد الرئيس الأميركي أن ماسك "شريك في نجاحات كبيرة حصلت خلال الأشهر الأخيرة"، لافتا إلى أن العديد من أفراد فريق ماسك سيبقون في مناصبهم.

وكان الملياردير الأميركي قد أعلن، يوم الأربعاء، أن فترته في إدارة ترامب قد "انتهت" رئاسة وزارة كفاءة الحكومة الأميركية.

وقال ماسك في مقابلة مع برنامج "CBS Sunday Morning"، في مقطع من المقرر عرضه الأحد، إنه لديه "اختلافات في الرأي" مع إدارة ترامب، ولا "يتفق تمامًا" مع بعض سياساته.