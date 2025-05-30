وأضاف كاتس، في بيان صادر عن مكتبه: "هذا رد قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول إيذاءنا وإضعاف قبضتنا على هذه الأرض".

وأضاف: "وهي أيضا رسالة واضحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض".

رسالة سياسية مزدوجة

تصريحات كاتس تأتي في سياق سياسي متوتر، بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس عن خطة لإقامة عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، وهو ما قوبل بإدانات فلسطينية ودولية واسعة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تحدٍّ مباشر للمجتمع الدولي، الذي يرفض شرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، ويعتبرها عقبة أمام تحقيق السلام وحل الدولتين.