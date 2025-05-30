وقال جهاز الإسعاف والطوارئ في منطقة الكُفرة في ليبيا، في بيان، إن حادث التصادم بين سيارة المهاجرين وشاحنة كبيرة وقع على الطريق العام على مسافة 90 كيلومترا من شمال الكفرة.

وقال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ إبراهيم أبو الحسن، لوكالة الأسوشيتد برس، إن 3 نساء وطفلين بين الضحايا.

وأضاف أن رجلا، يبلغ من العمر 65 عاما، وابنه البالغ من العمر 10 أعوام، أصيبا أيضا في الحادث.

وهذه هي أحدث واقعة تشمل مهاجرين سودانيين في صحراء ليبيا.

وأوائل الشهر الجاري، تم العثور على 7 سودانيين وقد فارقوا الحياة بعدما تعطلت سيارتهم في قلب الصحراء، قرب مكان يستخدمه المهربون بين تشاد وليبييا مما أسفر عن تقطع السبل بـ34 سائحا كانوا على متنها لعدة أيام في الصحراء.