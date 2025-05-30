وقال القيادي في حماس باسم نعيم، لرويترز اليوم الجمعة، إن الحركة تلقت رد إسرائيل على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة.

ونوه نعيم إلى أن قيادة حركة حماس تجري حاليا مراجعة شاملة للمقترح الجديد.

وأشار إلى أنه الرد لا يلبي أيا من المطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفا أن الرد الإسرائيلي يهدف في الأساس إلى ترسيخ الاحتلال.

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن قيادي في حماس قوله إن مقترح ويتكوف الأخير بشأن غزة "ورقة إسرائيلية".

ونقلت عنه أيضا قوله إن الحركة مستعدة "لإعادة جميع الرهائن في يوم واحد ونريد فقط ضمانًا بعدم عودة الحرب بعد ذلك".

وكانت تقارير صحفية كشفت، في وقت سابق، النقاط التي اعترضت عليها حماس، بشأن مقترح ويتكوف لوقف الحرب في قطاع غزة.

وحسب موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، فإن حماس تطالب بضمانات قوية بأن الهدنة المؤقتة ستؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأن إسرائيل لن تستأنف القتال من جانب واحد كما حدث في مارس الماضي.

كما ترى الحركة أن الاقتراح لا ينص صراحة على انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل انهيار الهدنة السابقة، التي انهارت في 18 مارس الماضي.

وأشارت حماس أيضا إلى عدم وضوح آلية توزيع المساعدات الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بصندوق المساعدات الجديد الذي تم إطلاقه مؤخرا.