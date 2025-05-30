وأضاف نعيم لـ"رويترز"، أن الاقتراح لا يزال قيد النقاش.

وكانت الحركة أعلنت أن المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل حول هدنة في غزة لا يستجيب لمطالبها، وجاء ذلك وفقا لمسؤول في حماس، تحدث لوكالة "فرانس برس"، مساء الخميس.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على الخطة الأميركية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت تستمر به المباحثات مع حركة حماس.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "يمكنني التأكيد أن الموفد الخاص (ستيف) ويتكوف والرئيس (دونالد ترامب) أرسلا الى حماس اقتراحا لوقف إطلاق النار وافقت عليه إسرائيل وأيدته. إسرائيل وقعت هذا الاقتراح قبل إرساله الى حماس"، لافتة الى أن "المباحثات مستمرة".

وفقا للاتفاق المقترح، الذي عرض على إسرائيل الليلة الماضية، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، على أن يتم خلالها الإفراج عن 9 أسرى أحياء و18 جثة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد.

كما ستنسحب إسرائيل في اليوم الأول من الأراضي التي احتلتها مؤخرا شمال محور نتساريم، وفي اليوم السابع، ستنسحب من الأراضي التي احتلتها جنوب محور نتساريم، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

لكن في نهاية المفاوضات "ستتمكن إسرائيل من العودة إلى القتال إذا لم تكن هناك اتفاقات أخرى"، كما سيتم توزيع المساعدات الإنسانية بمشاركة الأمم المتحدة.