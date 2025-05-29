ولا تشمل الإحصائية مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول اليها.

كذلك لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبهذا، ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 54,249 قتيلا و123,492 جريحا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشار التقرير الإحصائي اليومي لضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى انه تمت إضافة 98 قتيلا للإحصائية التراكمية بعد اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية.

ومنذ 18 مارس الماضي، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 3,986 قتيلا و11,451 جريحا، بحسب وزارة الصحة في غزة.

مقتل 44 شخصا بغارات إسرائيلية منذ الفجر

واليوم، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 44 شخصا في غارات إسرائيلية منذ الفجر على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من 600 يوم.

وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير في بيان "نقل 44 شهيدًا جراء غارات اسرائيلية منذ فجر اليوم على قطاع غزة".

وأشار البيان إلى وقوع "23 شهيدًا وإصابات وعدد من المفقودين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة القريناوي شرق مخيم البريج في وسط قطاع غزة".