تفصيلا، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم إن 23 شخصا قتلوا وأصيب أخرون "في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وأوضحت الوكالة أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلا يعود لعائلة القريناوي شرق مخيم البريج.

وأضافت أن مواطنا قتل إثر قصف الجيش الإسرائيلي منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف جثمان مواطن من منزل تعرض لقصف في عبسان الكبيرة شرق المدينة، إضافة إلى مقتل مواطن بنيران قوات الاحتلال قرب مركز للمساعدات في "محور موراغ" جنوب غرب مدينة خان يونس.

كما انتشلت طواقم الإسعاف 3 جثامين من تحت ركام منزل جراء قصف سابق للاحتلال على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

11 ألف مصاب بالسرطان محرومون من العلاج والرعاية الصحية

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس توقف خدمة العلاج الكيماوي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وقالت صحة غزة في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الخميس، إن "إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان ضاعف من حدة الوضع الكارثي للمرضى".

وأفادت بأن 11 ألف مريض سرطان في غزة بدون علاج ورعاية صحية مناسبة، مشيرة إلى أن 5 آلاف مريض سرطان لديهم تحويلة عاجلة للعلاج بالخارج اما للتشخيص او للعلاج الكيميائي والاشعاعي.

وفقا للوزارة: