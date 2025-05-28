جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في العاصمة المغربية الرباط، عقب مباحثات جمعته بنظيره المصري بدر عبد العاطي، حيث تناول الطرفان عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية.

وفيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي، شدد بوريطة على ضرورة حل النزاع من خلال الحوار السياسي، معتبرا أن التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن المائي والاستقرار الإقليمي.

من جانبه، وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي المياه بأنها "قضية وجودية" بالنسبة لجمهورية مصر العربية