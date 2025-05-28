وقال ويتكوف في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لدى شعور جيد بإمكانية التوصل إلى وقف للنار طويل الأمد في غزة".

وأضاف: "نحن على وشك ارسال ورقة شروط جيدة للتواصل لاتفاق بشأن غزوة ونأمل أن تسليمها في وقت لاحق اليوم".

وحث المبعوث الأميركي كل الأطراف على قبول المقترح الأميركي بشأن غزة. وأضاف :"نسعى لحل طويل الأمد للنزاع في الشرق الأوسط"

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي أن على كل الأطراف في غزة أن تتوافق على الوثيقة التي قدمها ويتكوف.

وقال ترامب إن إدارته تعمل على تسريع توصيل لمواد الغذائية للفلسطينيين في غزة (...) مع الوضع برمته في غزة، نوصل الغذاء لسكان غزة، الوضع سيء للغاية".