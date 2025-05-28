واستعرض محافظ شمال سيناء خالد مجاور خلال الجولة، الجهود المصرية المبذولة من أجل احتواء الموقف في غزة، والتوصل إلى اتفاق ينهي المأساة الإنسانية في القطاع.

كما استمع الوفد الأميركي إلى شرح لآلية استقبال المساعدات وايصالها إلى قطاع غزة، وذلك خلال فترة وقف إطلاق النار قبل انهيار الاتفاق وعودة التصعيد العسكري الإسرائيلي مرة أخرى.

ورغم توقف العملية الإنسانية قبل نحو ثلاثة أشهر تواصل فرق الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش بشمال سيناء تجهيز مخازن المساعدات وحصر الكميات المتوافرة تأهبا لأي تطور إيجابي محتمل قد يؤدي إلى انفراجة في مفاوضات وقف إطلاق النار ومن ثم إحياء حركة المساعدات مجددا، إضافة إلى مراجعة صلاحية المساعدات المخزنة خاصة المواد الغذائية والأدوية والتأكد من سلامتها الأمر الذي يشكل تحديا إضافيا أمام جهود الإغاثة.