ويقضي الاقتراح بالإفراج عن نصف المحتجزين الأحياء ونصف جثامين المتوفين مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، على أن تبدأ بعدها مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

ورفض ويتكوف تحديد مدة الهدنة المؤقتة، التي تُعد إحدى القضايا الرئيسية في المفاوضات.

وقال ويتكوف: "ستوافق إسرائيل على وقف مؤقت لإطلاق النار واتفاق إطلاق سراح المحتجزين يقضي بعودة نصف الأحياء ونصف المتوفين، ويؤدي إلى مفاوضات جوهرية تمهّد لطريق نحو وقف دائم لإطلاق النار، وقد وافقت على ترؤسها. هذا الاتفاق مطروح على الطاولة، وعلى حماس قبوله".

وأضاف أن حماس لم تقبل الاتفاق بعد.

وفي المقابل، قال مسؤول فلسطيني مطّلع على سير المفاوضات لشبكة "سي إن إن" إن حماس وافقت على اقتراح ويتكوف، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن بنود الاتفاق.

وقال مسؤول أميركي للشبكة إن ويتكوف لم يلتقِ مباشرة بحماس، لكن مصدراً مطلعاً أشار إلى أن رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بَحْبَح، الذي قاد مجموعة "العرب الأميركيون من أجل ترامب" خلال حملة 2024 الرئاسية، التقى بحماس في الدوحة لمناقشة الاقتراح نيابةً عن الإدارة الأميركية.

وتُعد تصريحات ويتكوف لـ"سي إن إن" المرة الأولى التي يُعلن فيها عن استعداده لرئاسة مفاوضات إنهاء الحرب خلال فترة الهدنة المؤقتة.