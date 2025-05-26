وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقد الإثنين في الرباط بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وموساليا مودافادي، الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا.

وأكد البيان أن كينيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الحل الواقعي والموثوق الوحيد لتسوية النزاع حول الصحراء، وأنها تسعى للتعاون مع الدول التي تشاركها نفس الرؤية من أجل تفعيل هذا المخطط.

وشدد المسؤولان على "الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية الأممية، وجددا دعمهما لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار 2756 (2024)".

وختم البيان بتأكيد المغرب على تقديره لاعتراف كينيا بتعاون المملكة المستمر مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وسبق لنيروبي أن سحبت اعترافها بما يسمى "جبهة البوليساريو"، بقرار من الرئيس وليام روتو.

وتعد الخطوة الكينية ذات أهمية كبيرة، باعتبارها اختراقا جديدا للدبلوماسية المغربية في إفريقيا.