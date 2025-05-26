وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد حسام الطحان في بيان: "بناء على معلومات دقيقة عن وجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية (...) نفّذنا يوم أمس (الأحد) عملية أمنية نوعية، دقيقة ومحكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا".

وأضاف: "ضُبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة" إضافة الى "سترات انتحارية، كانوا يخططون لاستخدامها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، تراجعت وتيرة الهجمات التي ينفذها التنظيم المتطرف في مناطق سيطرة السلطة الجديدة.

وهذه ثاني عملية أمنية تنفذها السلطات الشهر الجاري، إذ قتل عنصر من قوات الأمن وثلاثة من عناصر التنظيم في عملية مماثلة في مدينة حلب (شمال) في 17 مايو.

وبعد سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق عام 2014، تعرض تنظيم داعش لانتكاسات متتالية حتى هزيمته عام 2019 في سوريا، لكن عناصره الذين انكفؤوا إلى البادية، يواصلون تنفيذ هجمات لا سيما ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا.