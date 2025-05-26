وأوضحت: "بعد حوالي نصف عام من التهدئة مع حزب الله. قيادة الشمال تعيد تنظيم قواتها على الحدود مع لبنان وتعيد "لواء الجليل" للسيطرة على كامل خط الحدود".

وأضافت: "منذ بداية الحرب، قسمت قيادة الشمال منطقة حدود لبنان بين لواءين "لواء الجليل" (91)، الذي كان يسيطر على كامل الحدود من جبل الدب حتى رأس الناقورة، تم تقليص نطاقه ليشمل المنطقة الشرقية فقط، فيما تولى لواء الاحتياط 146 السيطرة على كامل المنطقة الغربية".

وكان الهدف من هذا التقسيم تمكين كل قائد لواء من السيطرة على مساحة أصغر، مما يسمح بتوزيع أفضل للانتباه والموارد.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن "في الفترة القادمة، من المتوقع أن يخرج لواء 146 في فترة استراحة وتجديد ويعود لواء الجليل للسيطرة على كامل خط الحدود حتى رأس الناقورة".

وتابعت: "هذه الخطوة كانت مخططة منذ عدة أشهر وكانت مرتبطة باستقرار التهدئة في الشمال".

وذكرت: "بعد نصف عام من التهدئة التي يحافظ عليها حزب الله جيدًا حتى الآن، تعيد قيادة الشمال تنظيم قواتها وتعيد لواء الجليل للسيطرة على كامل الحدود مع لبنان".