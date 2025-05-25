وأفادت صحة غزة، في بيان صحفي نشرته اليوم، بأن "حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 من شهر مارس الماضي بلغت 3785 شهيدا و10756 إصابة".

وأضافت: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 38 شهيدا و204 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

مقتل نحو 1000 طفل في شهرين

من ناحية ثانية، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، بأن أكثر من 950 طفلا قُتلوا في غضون شهرين فقط بقطاع غزة.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، إن "الأطفال في غزة يتحملون معاناة لا يمكن تصورها".

ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، قتل أكثر من 950 قُتلوا في غضون شهرين فقط.

وأضافت أنهم "يتضورون جوعاً ونازحين ويتعرضون لهجمات عشوائية"، مشددة على ضرورة أن يتوقف هذا.

وختمت الأونروا قائلة: “يجب حماية الأطفال".