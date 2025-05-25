وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "تدفق المساعدات بشكل هادف وغير منقطع إلى غزة هو السبيل الوحيد لمنع الكارثة الحالية من التصاعد أكثر".

وأضافت أن "أقل حاجة هي 500 إلى 600 شاحنة كل يوم تدار من خلال الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا".

وأكدت أن "الشعب في غزة لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك".

وكان المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة كشف أن مئات الآلاف في قطاع غزة "يتضورون جوعا".

وقال أبو حسنة في حديثه لسكاي نيوز عربية، السبت، إن 300 ألف فلسطيني في قطاع غزة في "خطر شديد"، مشددا على أن "سكان قطاع غزة يموتون جوعا أو تحت القصف".

وأكد أن قطاع غزة يعاني من مجاعة لم يشهد لها مثيلا، كما دعا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وختم حديثه: "نطالب بتدخل دولي عاجل لمنع التهجير وحصر الفلسطينيين في منطقة رفح".