وأفادت المصادر بأن القصف طال مناطق وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وحيّ الصبرة في مدينة غزة، ومخيّم النصيرات ودير البلح وسط القطاع.

وأوضحت المصادر أنّ حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع، خلال أربع وعشرين ساعة، تجاوزت 75 قتيلا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

وأفادت مصادر طبية بمقتل 8 فلسطينيين جراء القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكر مستشفى العودة أن "شهيدا و5 إصابات، بينهم طفلة تبلغ من العمر شهرا، وصلوا المستشفى، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في محيط مسجد القسام بالنصيرات وسط القطاع".

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى "إصابة مواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

ولفتت إلى "استشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات، في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية في حي الأمل غربي مدينة خان يونس".

وأوضحت أن "مدفعية الاحتلال استهدفت صباح اليوم، جنوبي مدينة خان يونس".