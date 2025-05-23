وقالت الداخلية السورية في منشور عبر حسابها على "تلغرام": "مديرية أمن اللاذقية تُلقي القبض على المجرم آصف رفعت سالم، أحدَ قياديي ما يُسمّى (لواء درع الوطن) التابع لرامي مخلوف".

وأضافت أن الشخص الذي ألقي القبض عليه "متورّط في جرائم حرب في منطقتي الزبداني ومضايا، كما شارك في تصنيع البراميل المتفجرة التي كانت تُلقيها الطائرات المروحية، والتي دمّرت العديد من المدن والبلدات السورية".

وتابعت: "أُحيل المجرم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه".

وكانت قناة "الإخبارية السورية" قد أعلنت يوم الخميس، بأن الأمن العام ألقى القبض على 5 عناصر من فلول نظام الأسد الذين شاركوا في مجزرة الحولة بحمص، وتمّ اقتيادهم إلى مكان المجزرة لإعادة تمثيل الجريمة.

ووقعت مجزرة الحولة في العام 2012، حيث تشير تقديرات إلى قتل قوات نظام الأسد خلال العملية 109 مدنيين، بينهم 49 طفلا و32 امرأة.