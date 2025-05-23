وذكر الدفاع المدني في غزة أن 16 قتيلا وعشرات المصابين سقطوا إثر غارات جوية شنتها إسرائيل في مناطق عديدة بقطاع غزة منذ منتصف الليل.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية فإن 10 فلسطينين قتلوا وأصيب آخرون بجروح في أكثر من 5 ضربات جوية من طائرات إسرائيلية مسيّرة استهدفت مدخل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدفت من حاول إسعاف المصابين.

وقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة جرّاء قصف جوي إسرائيلي لشقة سكنية قرب مفترق عبد العال بشارع الجلاء في مدينة غزة.

وأسفر قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة المخيم الغربي بمدينة خان يونس عن مقتل طفلين وإصابة والدهما بجروح خطيرة.

واستأنفت إسرائيل ضرباتها في 18 مارس بعد تعثر المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس لتمديد الهدنة التي استمرت شهرين.

واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1218 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية.

كما احتجزت حماس 251 رهينة، لا يزال 57 منهم في غزة، بينهم 34 قالت إسرائيل إنهم قتلوا.

ومنذ بدء الحرب بلغ عدد القتلى في غزة 53762، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة في القطاع.