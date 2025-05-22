وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه: "أصدرت تعليماتي بتعزيز التدابير الأمنية في بعثات إسرائيل حول العالم، وتشديد الحماية لممثلي الدولة".

وتعهد نتنياهو بـ"محاربة معاداة السامية والتحريض العنيف ضد إسرائيل... بلا هوادة".

كما دعا وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الخميس، المسؤولين المحليين إلى "تعزيز تدابير المراقبة الخاصة بالمواقع المرتبطة باليهود" في البلاد.

وفي برقيّة اطلعت وكالة فرانس برس على مضمونها، طلب الوزير أن تكون التدابير الأمنية المعتمدة "جليّة ورادعة".

وقتل موظفا السفارة بإطلاق نار أمام المتحف اليهودي في وسط العاصمة الأميركية.

وشوهد رجل يسير ذهابا وإيابا خارج المتحف قبل أن يُطلق النار، مما أدى إلى إصابة رجل وامرأة، وفق ما أفاد مسؤولون وسائل إعلام محلية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي شابا وقد هتف "الحرية لفلسطين" أثناء توقيفه.

وأفاد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، بأن القتيلين هما رجل وامرأة كانا يخططان للزواج.

وعبّر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ عن "صدمته" إزاء الهجوم الذي وصفه بأنه "عمل دنيء ينم عن كراهية ومعاداة للسامية... الإرهاب والكراهية لن يكسرانا".

وقال إن بلاده والولايات المتحدة ستبقيان "موحدتين في الدفاع عن شعبنا وقيمنا المشتركة".

أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فوصف الهجوم بأنه "إرهابي". وأكد أن "إسرائيل لن تستسلم للإرهاب".

وبحسب ساعر، فإن "ممثّلي إسرائيل حول العالم معرضون دائما لخطر كبير، خصوصا في هذه الأوقات"، مضيفا "نحن على اتصال وثيق مع السلطات الأميركية".