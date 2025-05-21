وقال بيدرسون: "أقدّم لكم إحاطة من دمشق، حيث تسود أجواء من التفاؤل الحذر والتوق إلى التجديد في أعقاب التحركات الدولية واسعة النطاق بشأن سوريا، أُرحب ترحيبا حارا بالدعم الذي تقدمه دول المنطقة لسوريا وشعبها، فهذه بالفعل تطورات تاريخية، إنها تنطوي على إمكانات كبيرة لتحسين الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد ودعم الانتقال السياسي السوري".

وأضاف: "لقد أحطتُ علما بالمراسيم التي أصدرتها السلطات المؤقتة الأسبوع الماضي، والتي تُعلن عن إنشاء مؤسستين رئيسيتين - الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين".

وأكمل: "لقد أشرتُ، وما زلتُ أتابع عن كثب، المخاوف التي أعربت عنها العديد من النساء السوريات بشأن مجموعة من التحديات، وفي الوقت نفسه، يسرني أن أبلغكم أن المجلس الاستشاري النسائي السوري قد اجتمع لأول مرة في سوريا".

وأضاف: "إن الخطوة الحاسمة المقبلة في التحول السياسي السوري ستكون إنشاء لجنة عليا مسؤولة عن اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد".