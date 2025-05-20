وفي المؤتمر الذي عقد في القدس، الثلاثاء، سأل لاودر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن سبب عدم إدراك حكومته للضرر الذي ألحقه وزير المالية اليميني المتطرف، الذي "تترجم تصريحاته وتقتبس حول العالم".

وقال إن "تصريحات سموتريتش عن تجويع الشعب وتدميره انتشرت في أنحاء العالم، ولدى رئيس الوزراء فرصة لمنعه من قول هذه الأشياء، ولن يفعل".

وتابع: "السؤال هو: لماذا لا؟".

ورد ساعر على لاودر قائلا: "سيدي الرئيس، لقد أحطت علما بما قلته"، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وسموتريتش معروف، إلى جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتصريحاته الجدلية.

وفي الأسابيع الأخيرة، نقل عن سموتريتش قوله مرارا وتكرارا إن "غزة سوف تدمر بالكامل".

كما قال وزير المالية إن الفلسطينيين سكان القطاع "سوف يغادرون بأعداد كبيرة إلى دول أخرى".