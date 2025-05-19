وحل الجيش الصيني في المركز الأول من حيث امتلاك الدبابات القتالية، بأكثر من 6800 دبابة قتالية، على رأسها الدبابة "تايب 99" التي تشكل دبابة القتال الرئيسية في الجيش الشعبي الصيني.

وجاءت روسيا في المركز الثاني من حيث عدد الدبابات بأسطول يتألف من 5750 دبابة قتالية، وكانت دبابة "أرماتا تي-14" هي الدبابة القتالية الرئيسية في الجيش الروسي.

الولايات المتحدة حلت في المركز الثالث بنحو 4,640 دبابة، وتعتبر دبابة "أبرامز" الدبابة الرئيسية للجيش الأميركي، وبالطبع لعدد من جيوش الدول الأخرى.

وفقا لتقرير "غلوبال فاير باور"، يمتلك الجيش الكوري الشمالي 4344 دبابة قتالية، والدبابة الرئيسية لديه هي دبابة "تشونما-2"، التي تصنف ضمن دبابات الجيل الثالث.

وحل الجيش الهندي في المركز الخامس عالميا، بأكثر من 4200 دبابة، على رأسها دبابة "أرجون" التي تم تطويرها للجيش الهندي.

أساطيل دبابات الدول العربية

حلت مصر في المركز السادس عالميا والأول عربيا بما يصل إلى 3620 دبابة، وتشكل دبابة "رمسيس 2" الدبابة الرئيسية للجيش المصري، وهي مطورة عن دبابة "تي-54" الروسية، وبالطبع يمتلك الجيش المصري دبابات أخرى، مثل دبابة أبرامز الأميركية.

واحتلت الجزائر المركز الثاني عربيا و11 عالميا من حيث عدد الدبابات، بأسطول يتألف من 1,485 دبابة، ثم الأردن، الذي احتل المركز الثالث عربيا و12 عالميا بما يصل إلى 1,458 دبابة.

وحل العراق في المرتبة 17 عالميا والرابع عربيا بنحو 1,025 دبابة، ثم المغرب في المركز 18 عالميا والخامس عربيا بـ 903 دبابات.

واحتلت السعودية المركز العشرين عالميا والسادس عربيا بما يصل إلى 840 دبابة.