وقال الجيش اللبناني، في تغريدة على صفحته بمنصة "إكس": "تعرَّضَ أحد العسكريين إلى إصابة متوسطة نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية من نوع رابيد عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل".

بدوره، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي، أن" غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة على طريق بيت ياحون قضاء بنت جبيل أدت إلى إصابة شخصين بجروح أحدهما عسكري في الجيش".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه استهدف سيارة على طريق بلدة بيت ياحون على مسافة قريبة من حاجز الجيش اللبناني في المنطقة".