وأكد الشيباني، في تصريح للصحافة، على هامش مباحثاته مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، أن العلاقات المغربية السورية جيدة للغاية، "ونشكر (العاهل المغربي) والحكومة المغربية على الاهتمام بتنمية هذه العلاقات التي نطمح أن تكون متميزة اقتصاديا واستثماريا في العالم العربي".

من جانبه، أكد ناصر بوريطة على القرار الملكي الوارد في خطاب العاهل المغربي أمام القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن في كلمته عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار "سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين".

وجدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في رسالته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في "دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية".

وفي سياق تنفيذ القرار الملكي، أعلن بوريطة أن وفدا تقنيا سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة سوريا للوقوف على الترتيبات لفتح السفارة التي ستكون قناة للتواصل والتنسيق في مختلف المجالات.

كما أعلن وزير الخارجية السوري أنه سيرسل بدوره فريقا تقنيا لفتح السفارة السورية بالرباط.