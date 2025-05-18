وأوضحت المصادر أن زكريا السنوار قتل برفقة أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويعمل السنوار أستاذا للتاريخ الحديث والمعاصر بالجامعة الإسلامية في غزة.

يأتي هذا بعد أنباء عن مقتل محمد السنوار شقيق زكريا السنوار، وكذلك شقيق قائد حركة حماس السابق يحيى السنوار.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصادر أمنية قولها، إنها لا علم لها بالتقارير التي تحدثت عن العثور على جثة، محمد السنوار، وقادة آخرين من حماس بعد غارات على المستشفى الأوروبي في خان يونس.

وأضافت المصادر: "ما زلنا نفحص نتائج الغارة قبل الإعلان الرسمي".

وألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السبت، إلى مقتل القيادي محمد السنوار، الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، والذي قتل في غزة أكتوبر الماضي.