وأضاف الجيش في بيان أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل.

وأعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب بصاروخين باليستيين.

وتواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وتقول إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، لكنها وافقت على إنهاء الهجمات على السفن الأميركية.

وتنفذ إسرائيل غارات ردا على ذلك، منها غارات جوية استهدفت ميناءين يمنيين على ساحل البحر الأحمر، الجمعة.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي اليمنية، أن الغارات استهدفت موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف، الواقعة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وكان مسؤول أمني إسرائيلي، قد قال إن بلاده ليست طرفا في الاتفاق الحوثي الأميركي، و"ستواصل ضرب أهداف في اليمن".

وأكد المسؤول لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "سنواصل ضرب الحوثيين. هذا الاتفاق لا يلزمنا، وسيدفعون الثمن".

وعقب توقف الضربات الأميركية على اليمن، صرّح مسؤولون إسرائيليون أنهم يخططون لتصعيد عملياتهم على الحوثيين، مع توقعات بشن هجمات أوسع نطاقا وأكثر عنفا خلال الأيام المقبلة.

وستشمل الأهداف، وفق "يديعوت أحرونوت"، مواقع إطلاق الصواريخ والبنية التحتية وأي موانئ تشغيلية متبقية، بهدف "تدميرها بالكامل".