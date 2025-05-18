وأفاد الجيش في بيان "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في مناطق عدة من البلاد".

وكان الجيش أعلن الجمعة شن غارات على ميناءي الحديدة والصليف، مشيرا إلى أنه "استهدف ودمر بنى تحتية إرهابية" تعود إلى الحوثيين المدعومين من إيران.

وتواصل جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إطلاق الصواريخ على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، لكنهم وافقوا على إنهاء الهجمات على السفن الأميركية.

وتنفذ إسرائيل غارات ردا على ذلك، منها غارة في 6 مايو ألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في صنعاء وأودت بحياة عدة أشخاص.