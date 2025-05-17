وأوضحت الهيئة أن "مفاوضات مكثفة تجري بشأن مبادرة جديدة تتضمن إطلاق سراح رهائن ووقف إطلاق النار في غزة".

ولفتت إلى أن "الصفقة تشمل إطلاق سراح 10 رهائن ووقف إطلاق نار في غزة لمدة شهرين".

وأضافت هيئة البث أن "مناقشات تجري بشأن إطلاق سراح 200 إلى 250 أسيرا فلسطينيا، وهو بند لا يزال محل خلاف".

وأشارت إلى أن "حماس تطالب بضمانات أميركية لبحث إنهاء حرب غزة، حتى في حال تم التوصل فقط إلى وقف إطلاق نار جزئي".

وتنص بنود الاتفاق على أنه "في اليوم العاشر من الاتفاق ستقوم حماس بتقديم قائمة توضح وضع الرهائن الأحياء والأموات".

وكان مسؤول في حركة حماس قد أعلن، السبت، بدء مفاوضات غير مباشرة مع وفد إسرائيلي في الدوحة "بدون شروط مسبقة" بوساطة مصرية قطرية.

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس لوكالة فرانس برس، إن "جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة قد بدأت اليوم بالفعل بالدوحة بدون شروط مسبقة".

وأكد مسؤول بارز في حماس، الخميس، أن الحركة تجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن حرب غزة، بينما تعتقد أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قادر على التوسط في اتفاق.