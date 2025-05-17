ووفق بيان للوزارة: "نفذت مديرية أمن حلب بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات العامة عملية مداهمة استهدفت وكرا تتحصن فيه خلية تابعة لتنظيم داعش".

وأضاف البيان: "أسفرت الاشتباكات التي رافقت العملية عن مقتل عنصر من قوى الأمن العام".

وأعلنت الوزارة في وقت لاحق، انتهاء العملية ضد الخلية المؤلفة من 7 عناصر، مشيرة إلى أنها "أسفرت عن تحييد ثلاثة منهم، وإلقاء القبض على الأربعة الآخرين".

وأكدت أن قوات الأمن تمكنت "من اقتحام الموقع وضبط عبوات ناسفة، وسترة مفخخة، وعدة بدلات تعود لقوى الأمن العام كانت بحوزة أفراد الخلية".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الاشتباكات اندلعت في حي الحيدرية في حلب، كبرى مدن شمال سوريا، وأفاد أيضا عن عملية أمنية في حي آخر.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن منفذي الهجوم على قوى الأمن قد يكونون "عناصر سابقين في الأجهزة الأمنية انشقوا والتحقوا بتنظيم داعش".