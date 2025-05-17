ففيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد البيان الختامي للقمة على رفض كافة أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني تحت أي مسمى أو ظروف.

كما شدد البيان على "مركزية القضية الفلسطينية"، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة وتعويض اللاجئين.

كما دان البيان "الممارسات غير الشرعية من قبل العدوان الإسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال"، ودعا إلى "وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة"، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والضغط لوقف إراقة الدماء وإدخال المساعدات إلى غزة.

كما أعلن عن دعم الخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن التعافي وإعادة إعمار غزة، وكذلك دعم حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

سوريا

أكد البيان الختامي على احترام خيارات الشعب السوري، والحرص على أمن سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ودان "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية".

ورحب بيان القمة برفع العقوبات الأميركية على سوريا، وتخفيف العقوبات الأوروبية، داعيا إلى حوار وطني شامل في البلاد يضم مكونات الشعب السوري كافة.

لبنان

وفي الملف اللبناني دعت القمة العربية للحفاظ على أمن لبنان ووحدة أراضيه، وتطبيق وقف الأعمال العدائية، مع الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وإدانة الخروقات الإسرائيلية للقرار.

السودان

كما شدد البيان على ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ما يحول دون انهيار تلك المؤسسات، وذلك عبر تشكيل حكومة مدنية مستقلة ومنتخبة.

ليبيا

شدد البيان على دعم ليبيا، مع التأكيد على أهمية حل الأزمة فيها عبر الحوار الوطني، ورفض التدخل في شؤون البلاد، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها.

كما دعا مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى الاستشاري، لضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي بتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة.

وأكد البيان على أهمية الأمن المائي كركيز من ركائز الأمن القومي العربي، ودعم مصر والعراق والسودان وسوريا في ضمان حقوقها المائية.

اليمن

عبّر "إعلان قمة بغداد" عن تأييده للمساعي "الأممية والإقليمية الهادفة إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية"، مضيفا "نجدد دعمنا الثابت للمجلس الرئاسي في اليمن ومساندة جهود الحكومة لتحقيق المصالحة".

وأعرب البيان كذلك عن دعمه "لمحادثات إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى نتائج إيجابية".