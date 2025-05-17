وجاء في البيان الختامي لقمة بغداد: "نطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان على غزة".

وأضاف: "نجدد موقفنا برفض كل أشكال التهجير والنزوح الفلسطيني.. ونشدد على أهمية التنسيق المشترك لفتح المعابر لإدخال المساعدات للأراضي الفلسطينية".

وتابع: "ندعو لضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة ونحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف لوقف إراقة الدماء في غزة".

وطالب البيان بـ"وقف الأعمال العدائية التي تزيد معاناة المدنيين في غزة"، مؤكدا "على مركزية القضية الفلسطينية ودعمنا المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني".

وفيما يتعلق بسوريا، رحب البيان الختامي لقمة بغداد بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

وأضاف: "العقوبات الاقتصادية والمالية تؤثر على إعادة إعمار سوريا في جميع الجوانب".

وأبرز: "نؤكد على ضرورة المضي قدما بعملية سياسية انتقالية شاملة في سوريا.. ونؤكد احترام خيارات الشعب السوري والحرص على أمن واستقرار سوريا".

كما أدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا، داعيا "المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا".

وأعرب البيان كذلك عن "دعمنا لمحادثات إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى نتائج إيجابية".

وبشأن السودان، قال البيان الختامي: "نؤكد على رفض التدخل في شؤون السودان الداخلية وتعزيز جهوده في الحفاظ على مؤسساته.. ونؤكد على التضامن مع السودان وشعبه في سعيه لحماية أراضيه ووحدته واستقلاله".

كما عبّر "إعلان قمة بغداد" عن تأييده للمساعي "الأممية والإقليمية الهادفة إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية"، مضيفا "نجدد دعمنا الثابت للمجلس الرئاسي في اليمن ومساندة جهود الحكومة لتحقيق المصالحة".