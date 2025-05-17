وأضافت "رويترز" أن الأمن السوري داهم مخابئ لتنظيم داعش في حلب وقتل مسلحا فيما اعتقل آخرين.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم الداخلية السورية قوله: "تمت مصادرة أسلحة وعبوات ناسفة ولباس يحمل شعار الأمن العام".

وبعد سنوات من إعلان القضاء على تنظيم "داعش"، تعود المخاوف الدولية بشأن تمدده في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد على يد فصائل المعارضة المسلحة.

وتشير تقارير إلى استغلال التنظيم للظروف الأمنية والسياسية الجديدة لإعادة ترتيب صفوفه.

ورغم تضاؤل سيطرته الجغرافية، تشير القيادة المركزية الأميركية إلى وجود نحو 2500 عنصر نشط لـ"داعش" بين العراق وسوريا، إلى جانب آلاف المعتقلين في سجون ومخيمات شمال شرقي سوريا.

وحذر وزير الخارجية السورى أسعد الشيباني في كلمة أمام القمة العربية في دورتها الـ 34 ببغداد من أن هناك محاولات لزرع الفتن في سوريا، مشيرا إلى أن "عصابات داعش ماتزال تنتهك سيادة سوريا وتهدد أمنها الداخلي".