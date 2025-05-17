وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له أنه "ضرب وقضى في منطقة مزرعة جمجيم في لبنان على قائد في حزب الله.. ضالع في إعادة بناء البنية التحتية الإرهابية للحزب".

وأضاف الجيش، أن "إعادة بناء هذه البنية التحتية الإرهابية فضلا عن النشاطات المرافقة لها تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقات المبرمة بين إسرائيل ولبنان".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل شخص في ضربة مسيرة على سيارة في المنطقة نفسها قرب صور في جنوب لبنان.

وتعد هذه العملية رابع ضربة ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد أهداف في لبنان هذا الأسبوع.

ورغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، بعد شهرين من الحرب المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله، ينفذ الجيش الإسرائيلي بانتظام ضربات في لبنان، مشيرا إلى استهداف مقاتلين وبنية أساسية للحزب خصوصا في جنوب لبنان.

مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إثر هجوم نفذته الحركة في منطقة غلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023، فتح حزب الله جبهة إسناد" لغزة، وتطور الأمر في سبتمبر 2024 إلى حرب مفتوحة تعرض خلالها الحزب إلى تصفية العديد من قادته على رأسهم الأمين العام السابق حسن نصرالله.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر، نص على نشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والجيش اللبناني فقط في جنوب لبنان، وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على بعد 30 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية وتفكيك ما تبقى من بنيته التحتية في الجنوب.