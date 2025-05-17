وقال عباس، في كلمة خلال القمة العربية التي تحتضنها العاصمة العراقية بغداد: "القضية الفلسطينية تتعرض حاليا لمخاطر وجودية".

وأضاف: "ندعو إلى تبني خطة عربية موحدة لوقف الحرب على غزة وندعو إلى إلزام حماس وكل الفصائل بتسليم السلاح للسلطة الفلسطينية".

وتابع: "يجب أن تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها وصلاحياتها في غزة".

وأكد عباس "الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فور توفر الظروف الملائمة".

وأردف قائلا: "سنواصل مساعينا الهادفة إلى توحيد الصف الفلسطيني".

وتحتضن العاصمة العراقية بغداد، السبت، أعمال القمة العربية العادية في دورتها الرابعة والثلاثين، وذلك في المبنى الحكومي بالمنطقة الخضراء، بمشاركة عدد من القادة والممثلين عن الدول العربية.