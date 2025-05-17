واعتبر السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية رقم 34 المقامة في العراق أن "قمة بغداد تنعقد وسط ظروف معقدة وغير مسبوقة تتطلب وقفة موحدة حفاظا على أمن أوطاننا".

وقال الرئيس المصري: "أطالب ترامب بالضغط على إسرائيل بهدف تحقيق سلام دائم".

وشدد على أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف".

وأضاف أن بلاده "تواصل التنسيق مع قطر والولايات المتحدة لضمان تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة".

كما لفت إلى أن "إسرائيل تريد تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة".

وأكد السيسي أن "آلة الحرب الإسرائيلية تتخذ من التجويع والحرب والتدمير سلاحا، في تحد صارخ للقوانين الدولية".

كما أشار إلى أن "استقرار لبنان مرهون بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، وتنفيذ القرار الدولي 1701".

وفيما يتعلق بالملف السوري، قال الرئيس المصري: "لا بد من استثمار خطوة رفع العقوبات عن سوريا لصالح تطلعات شعبها".

كما دعا إلى "عودة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر".