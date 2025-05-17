وقال غوتيريس في كلمته: "لا شيء يبرر هجمات حماس، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن القبول بسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين"، داعيا إلى حماية المدنيين ووقف الانتهاكات بحقهم.

وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية كبرى في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وفي الشأن الليبي، أشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل إنهاء النزاعات في ليبيا، والدفع نحو تنظيم انتخابات ديمقراطية حرة تفضي إلى استقرار دائم.

وحول الأزمة السورية، وصف غوتيريس رفع العقوبات المفروضة على سوريا بأنه "خطوة رائعة"، مؤكدا دعم المنظمة الأممية لأي عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم، وتكفل لهم مستقبلا عادلا وديمقراطيا.

وانطلقت، السبت، في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين بمشاركة عدد من القادة والزعماء العرب فضلا عن ممثلين لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية.