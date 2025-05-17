وخلال مشاركته في القمة العربية، التي تحتضنها العاصمة العراقية بغداد، قال سانشيز: "يجب مضاعفة الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على غزة".

وأضاف: "إسبانيا ستبذل كل ما في وسعها خلال اجتماع مجموعة مدريد لوقف الحرب على غزة وبناء سلام دائم".

وتابع: "نطالب بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور".

وشدد سانشيز على أن بلاده ستضغط "على إسرائيل لوقف المذبحة في غزة بكل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي".

كما كشف أنه سيتم تقديم اقتراح جديد لضمان إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا أيضا إلى أنه "يجري إعداد مشروع قرار بالجمعية العامة لمناشدة المحكمة الجنائية تجريم إسرائيل لانتهاك التزاماتها الدولية".

وأردف قائلا: "الأزمة الإنسانية في غزة خلفت 50 ألف قتيل وما يحدث انتهاك لمبدأ القانون الدولي الإنساني".

وتحتضن العاصمة العراقية بغداد، السبت، أعمال القمة العربية العادية في دورتها الرابعة والثلاثين، وذلك في المبنى الحكومي بالمنطقة الخضراء، بمشاركة عدد من القادة والممثلين عن الدول العربية.

