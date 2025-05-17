وسلمت البحرين للعراق رئاسة الدورة 34 للقمة العربية، فيما قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، في كلمته قبيل تسليم الرئاسة إن بلاده تدعم "خطة التعافي المبكر لإعادة إعمار غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات".

كما عبّر الزياني عن ترحيبه "بخطوة رفع العقوبات الأميركية عن سوريا".

العراق يشدد على رفض العدوان المستمر على غزة

قال الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، إن بلاده ترفض سياسات الإملاءات والتدخلات الخارجية بما يمس بمصالح وسيادة وأمن الدول العربية.

وأضاف رشيد أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعمليات إبادة جماعية ممنهجة تهدف لتصفية الوجود الفلسطيني من أراضيه، مؤكدا دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض جميع محاولات التهجير تحت أي مسمى.

كما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على رفض "العدوان المستمر على غزة"، منددا بأشكال التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

ودان السوداني استمرار الانتهاكات المتكررة لسيادة لبنان، ورحب برفع العقوبات عن سوريا، فيما أكد وقوف العراق بجانب اليمن ووحدته.

وشدد السوداني، على ترحيب بلاده بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأشار السوداني إلى "رفض أي هيمنة على الأراضي السورية وندعم عملية انتقالية تحفظ حقوق كل السوريين".

وثمّن السوداني في كلمته: "رفع العقوبات عن سوريا".

أبو الغيط: رفع العقوبات عن سوريا سيساعد شعبها

في كلمته خلال القمة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط:

- رفع العقوبات عن سوريا سيساعد شعبها في استشراف مستقبل أفضل.

- مفهوم الأمن القومي العربي ما يزال "بعيد التحقق" بسبب التدخلات والأطماع.

- الحوثيون يصرون على الانفراد بالمقدّرات اليمنية.

- الانقسامات تواصل تهديد وحدة ليبيا.

- لبنان يخوض تحديا تاريخيا يتمثل بحصر السلاح بيد الدولة.

- سياسات إسرائيل المتهورة في المنطقة تبقينا في دوامة مفتوحة من المواجهة.

مفوضية الاتحاد الإفريقي: قمة بغداد فرصة لتفعيل الشراكات مع الدول العربية

اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد علي يوسف، قمة بغداد "فرصة لتفعيل الشراكات مع الدول العربية".

وفي كلمته، أدان علي يوسف "الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه: "نأمل تفعيل كل الجهود لضمان حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته".

إسبانيا تدعو لوقف "دوامة العنف"

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، إلى وقف دوامة العنف وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وخلال مشاركته في القمة العربية، قال سانشيز: "يجب مضاعفة الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على غزة"، مضيفا: "إسبانيا ستبذل كل ما في وسعها خلال اجتماع مجموعة مدريد لوقف الحرب على غزة وبناء سلام دائم".

وطالب "بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور"، مشددا على أن بلاده ستضغط "على إسرائيل لوقف المذبحة في غزة بكل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي".