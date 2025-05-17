وأضاف: "أعتقد أنها يجب أن تصبح منطقة حرية كما أسميها. الأمر لا يعمل. كل 10 سنوات تعود إلى الوراء وهناك حماس ويتعرض الجميع للقتل في كل مكان".

موقفه من نتنياهو

وردا على سؤال بشأن غضبه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترامب إن "لديه موقفا صعبا، وإنه يجب تذكّر أنه كان هناك السابع من أكتوبر الذي لن ينساه الجميع. كان أحد أعنف الأيام في تاريخ العالم".

وأضاف أنه لو كان رئيسا لما حصل 7 أكتوبر، ولما استطاعت إيران مد حماس بالأموال والسلاح، وفق تعبيره.

جولة الشرق الأوسط

وعن الشرق الأوسط، قال ترامب: "لطالما اعتبرت أنها منطقة بالغة الأهمية. كانوا تحت ضغط شديد من الصين، لأن هذا من شأنه أن يحل مشكلة الوقود في الصين إلى الأبد. لم يكن هذا هو تفضيلهم، لكنهم كانوا في طريقهم إليه، كانوا يتجهون نحو الصين".

وأعرب الرئيس الأميركي عن ثقته بأن هذا لن يحدث في الوقت الحاضر.

وأضاف: "هذه هي عاصمة الطاقة في العالم. لديهم احتياطيات هائلة من الطاقة وأشياء أخرى".

ودافع ترامب عن قبول طائرة هدية من قطر، وشرح لقناة "فوكس نيوز" كيف أُبرمت الصفقة: "لقد أبرمتُ صفقة جيدة. نحن بحاجة إلى طائرة لتحل محل طائرة الرئاسة الأميركية القديمة التي يبلغ عمرها 42 عاماً".