وقال ترامب خلال لقاء بين الزعيمين في قصر الوطن بأبوظبي: "أنت محارب عظيم، رجل قوي جدًا، ذكي، وصاحب رؤية فريدة لا يمتلكها كثيرون". وأضاف: "أعلم أنك لن تتخلى عني أبدًا، وأنت تعلم طبيعة العلاقة الخاصة التي تجمعنا، وتجمع بلدينا".

وأكد ترامب أن الإدارة الأمريكية استقطبت استثمارا إماراتيا بقيمة 1.4 تريليون دولار في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال: "أعتقد أن الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع دولة الإمارات ستكون مميزة".

وخلال اللقاء، دعا ترامب الشيخ محمد بن زايد إلى زيارة البيت الأبيض، قائلًا: "امنحني شهرًا فقط لترتيب المكتب البيضاوي، وأتطلع لاستقبالكم في البيت الأبيض وسنحتفل معًا".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، إن الدولة حريصة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد : "خلال عقود كانت دولة الإمارات شريكا موثوقا للولايات المتحدة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو القضايا المشتركة".