وأضاف الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبوظبي: "خلال عقود كانت دولة الإمارات شريكا موثوقا للولايات المتحدة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو القضايا المشتركة".

وتابع: "نحن حريصون على مواصلة تعزيز هذه الصداقة وتقويتها لمصلحة البلدين والشعبين، ووجودكم هنا اليوم يؤكد أن هذا الحرص متبادل".

واعتبر رئيس دولة الإمارات أن زيارة ترامب "أعطت دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

كما أكد "حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل لتحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم".