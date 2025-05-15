وأشار ترامب إلى أنه لا يرغب في اللجوء إلى القوة مع إيران، مضيفا أن إدارته ستراقب تطور المفاوضات معها.

وشدد ترامب على أن بلاده تجري "مفاوضات جادة للغاية" مع إيران "من أجل التوصل إلى سلام طويل الأمد".

وعبر الرئيس الأميركي عن رغبته بأن تزدهر إيران، لكنه شدد على أنه "لن نسمح لها بالحصول على السلاح النووي"، لكنه أشار إلى أن إيران تقترب من الموافقة على شروط الاتفاق الجديد.

وقال أيضا إن "الشرق الأوسط لديه العديد من القادة الرائعين".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه سيتوجه إلى دولة الإمارات اليوم الخميس، وقال "أتوجه اليوم إلى دولة الإمارات ولديهم قائد عظيم ورائع".

وأضاف ترامب منتقدا إدارة الرئيس السابق جو بايدن "كنا لنخسر الشرق الأوسط بسبب سياسات الإدارة السابقة".

وحول أزمة أوكرانيا، قال ترامب "نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة مع روسيا وأوكرانيا".

وأضاف "سأشارك في المحادثات الروسية-الأوكرانية في تركيا الجمعة إذا كان ذلك مناسبا".

وقال ترامب المتواجد في قطر، تزامنا مع وصول وفد روسي إلى إسطنبول للمشاركة في أول محادثات سلام مباشرة مع أوكرانيا منذ 3 سنوات، "كما تعلمون، إذا حدث أي شيء، فسأذهب يوم الجمعة".



وقال الرئيس الأميركي خلال كلمته أيضا "سنصنع مجموعة مختلفة من الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة".