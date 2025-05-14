وقالت وزارة الصحة والدفاع المدني في غزة، في بيانين منفصلين، إن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 34 فلسطينياً، بينهم 6 في المستشفى و28 آخرون في منزل ملاصق له يعود لعائلة "الأفغاني"، جراء الأحزمة النارية التي استهدفت المستشفى ومحيطه.

وفي المقاطع يظهر تصاعد دخان الغارات الإسرائيلية العنيفة على منطقة المستشفى.

وأوضحت وزارة الصحة أن القصف المباشر لساحات المستشفى أدى إلى مقتل 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 40 بجراح مختلفة.

بدوره، قال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن الغارات أوقعت 28 قتيلا في منزل الأفغاني القريب من المستشفى، إلى جانب إصابة اثنين من أفراد الدفاع المدني أثناء محاولتهم الإجلاء.

بدوره، أقر الجيش الإسرائيلي بقصف المستشفى، وزعم استهدافه "عناصر من حماس داخل مجمع للقيادة والسيطرة أُقيم تحت المستشفى".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك) نُشر عبر منصة "إكس"، إنه نفذ "هجومًا دقيقًا قبل وقت قصير، استهدف عناصر من حماس كانوا داخل مجمّع للقيادة والسيطرة أُقيم ضمن بنية تحتية أسفل المستشفى".

ونقل موقع "والا" العبري، عن 3 مصادر إسرائيلية مطلعة، أن الهجوم "كان محاولة اغتيال لمحمد السنوار".

غارات إسرائيلية على مدينة غزة بعد وقت قصير من إعلان إخلاء يسكنها عشرات آلاف النازحين