وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن عدد الجرحى جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع زاد على 100 جريح.

وقال المستشفى الأندونيسي في بيان "وصل إلى المستشفى 50 قتيلا بينهم 22 طفلا و17 امرأة، نتيجة القصف الإسرائيلي على شمال غزة فجر اليوم".

وشمل القصف الإسرائيلي منازل في مخيم جباليا وجباليا البلد شمال غزة وخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس وحي الفخاري شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووفقا للتقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وصل مستشفيات القطاع 20 قتيلا (منهم 1 انتشال)، و125 إصابة، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومنذ 18 مارس 2025، ارتفعت حصيلة القتلى والإصابات إلى 2,799 قتيلا، و7,805 إصابة.

وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 52,928 قتيلا غالبيتهم من الأطفال والنساء، و119,846 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وهذه الحصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.