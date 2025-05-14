وأشار ولي العهد السعودي خلال القمة الخليجية الأميركية، الأربعاء، إلى أن "القمة تعكس حرصنا على تطوير العمل الجماعي"، وشدد على أن مجلس التعاون الخليجي يسعى للعمل مع أميركا لتهدئة التوترات في المنطقة.

وكان ولي العهد السعودي افتتح القمة في الرياض، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال خلال كلمة الافتتاح إن القمة تعكس حرصا على تطوير التعاون والعمل الجماعي من أجل استقرار المنطقة، معربا عن التطلع أن "تسهم هذه القمة لتحقيق مستهدفاتها المشتركة بما يحقق مصالح النمو والرخاء لمنطقتنا".

وأضاف: "قمتنا تؤكد على استمرار التعاون والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية والتي تهدف إلى إرساء الأمن في المنطقة".

وحول الوضع في قطاع غزة، قال ولي العهد السعودي: "نسعى لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء حرب غزة، والتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية".

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا، كما شدد على سعي بلاده لوقف إطلاق نار كامل في السودان.

وحول الأزمة الأوكرانية، قال ولي العهد السعودي: "المملكة مستعدة لمواصلة الجهود للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية".