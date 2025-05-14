وقال ترامب خلال القمة الخليجية الأميركية في الرياض: "نأمل بتحقيق الأمن والكرامة للشعب الفلسطيني في غزة".

وأضاف: "سنعمل ما في وسعنا لوضع حد للحرب في غزة، وسنعمل على تأمين الرهائن الأميركيين".

وأعلن ترامب أن السعودية ستنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية "في الوقت الذي تختاره"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى ضم المزيد من البلدان إلى هذه الاتفاقيات.

وقال الرئيس الأميركي: "نسعى إلى رؤية الشرق الأوسط مليئا بالتقدم والازدهار"، مشددا على أن "صداقة مهمة" تجمع الولايات المتحدة مع الدول الخليجية.

سوريا ولبنان

وقال ترامب: "ندرس تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة"، مشيرا إلى أن ذلك يبدأ بلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تم قبيل القمة.

وأضاف الرئيس الأميركي: "طلبت رفع العقوبات عن سوريا للسماح لها بالتقدم والازدهار. رفع العقوبات سيمنح سوريا فرصة مهمة".

كما قال الرئيس الأميركي إن لبنان يحظى بفرصة جديدة مع الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين، وإن "هناك فرصة لمستقبل خال من قبضة حزب الله".

وأوضح قائلا: "على الرئيس اللبناني بناء لبنان مزدهر بعيدا عن سيطرة حزب الله"، كما أشار إلى أنه "على اللبنانيين تحرير بلدهم من حزب الله".

الحوثيون وإيران

وفيما يخص اليمن، قال ترامب: "وجهنا ضربات ضد جماعة الحوثي حتى توقفوا عن الهجوم على سفننا"، وأشار إلى أن واشنطن وضعت ميزانية دفاعية وعسكرية لمواجهة الحوثيين.

وحول الملف النووي الإيراني، قال ترامب إنه يريد إبرام اتفاق مع طهران، مشيرا إلى أنه ينبغي عليها "التوقف عن دعم الإرهاب وعدم امتلاك سلاح نووي حتى يتحقق ذلك".

وقال: "لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. سأدفع إيران للتوقف عن دعم الإرهاب".